Journal régional - Jeudi 17 juin 2021

- A Metz, la Mission Locale et le groupe ENGIE s’engagent. Ils ont signé une convention dans le but de renforcer leurs relations au bénéfice des jeunes.



- La saison s'est terminée pour le SLUC Nancy Basket. Bilan final mitigé pour le club qui évolue en national pro B.



- Favoriser la mixité sociale et l’inclusion des jeunes. C’est ce que propose chaque été la Ville de Metz à travers l’organisation d’animations.