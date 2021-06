Journal régional - Jeudi 24 juin 2021

Dans l’actualité de votre région :



- Il est en lice pour être élu plus beau marché de France. Le marché central de Nancy en profite pour se refaire une beauté et accueillir des nouveautés.



- Nous reviendrons sur la journée festive organisée pour les animateurs laïcs en Pastorale du diocèse de Metz.



- Un Toulois témoigne et nous expliquera pourquoi il a décidé de prendre part à la caravane publicitaire du Tour de France.