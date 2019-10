Journal régional jeudi 31 octobre 2019 8h RCF Jerico Moselle PODCAST

Thomas Scuderi a officialisé hier soir sa candidature à la mairie de Metz, et présenté les premiers membres de son équipe, nous l'écouterons. ///



À partir de la Toussaint, le diocèse de Metz relance la Quête diocésaine dans les paroisses de Moselle. Une quête, pour quoi faire? Réponse dans ce journal. ///



Le Conseil Municipal de Metz se réunira cet après-midi. Au menu notamment, la présentation du rapport sur la situation de la Ville en matière de développement durable. ///



On a appris hier la mort de Chantal Beining, maman de Cyril Beining, une des victimes du double meurtre de Montigny en 1986. ///



Une disparition inquiétante à Hayange. Un septuagénaire du quartier du Konacker n'est pas réapparu depuis lundi. Otello Lopico suit un traitement médical, les enquêteurs ont perdu sa trace au niveau du hameau des Trois-Sources. L'homme mesure 1m82 pour 89 kg, et porte des appareils auditifs. Il était vêtu d’un blouson noir à capuche, d’un pull gris avec une fermeture éclair sur l’épaule, d’un jean et de baskets rouges. Les personnes susceptible de détenir des informations peuvent contacter le commissariat de Thionville. ///



Le FC Metz renforce son organigramme. Lionel Ollinger, président de la Ligue de tennis, et ex directeur du grossiste alimentaire Davigel, prend la tête de l'immobilière Saint-Symphorien. Il aura pour mission de développer les revenus du stade en cours de modernisation, et du nouveau centre d'entraînement de Frescaty. Lionel Ollinger prendra ses fonctions le 2 décembre. ///



En foot, le FC Metz a été éliminé de la coupe de la ligue aux tirs aux buts, 1 partout au terme du temps réglementaire, puis 4 tirs aux buts à 3. ///



Nancy a été sorti à Montpellier, 3 buts à 2. ///



En handball, Metz a connu sa 1ère défaite en championnat de la saison, battues à Brest 29 à 28. ///