Journal régional jeudi 5 septembre 2019 8h RCF Jerico Moselle PODCAST

Jean Rottner, président de la Région Grand-Est, était cette semaine en déplacement dans la Meuse pour la rentrée, reportage à suivre. ///

À 2 mois de sa nouvelle ascension au Népal, la thionvilloise Anita Fatis peaufine sa préparation, témoignage dans ce journal. ///

La grève s’étend à tout l'hôpital Bel-Air de Thionville. Hier, à l’appel du syndicat Sud Santé, un préavis de grève générale a été déposé. ///

Luxair va lancer 3 nouvelles destinations au départ de Luxembourg. Il sera possible de se rendre à Nantes, Montpellier et Florence, en moins de 2 heures. ///

En football, le FC Metz ira à la rencontre de ses supporters à Sarrebourg à 17h. Un match amical contre les allemands de Karlsruhe au stade Jean-Jacques Morin, histoire de garder le rythme durant la trève internationale. ///

Chez les filles, pour la première de la saison à domicile, les messines accueilleront le Paris Saint-Germain samedi 16h30 au Stade Saint-Symphorien. ///

Hier avait lieu la 2è messe avec et pour les malades, à la cathédrale Saint-Etienne de Metz. L'occasion de demander l’intercession de Robert Schuman, et de donner le sacrement des malades. ///

Le cinéaste Philippe Faucon présidera le jury des longs métrages du 30e Festival du Film Arabe de Fameck. ///

Que faire de vos déchets chimiques? EcoDDS, société à but non lucratif, organise des collectes. Exemple à Metz et Terville, parkings Castorama, samedi 7 septembre 2019. ///