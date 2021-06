Journal régional - Lundi 14 juin 2021

Dans l’actualité de votre région :



- Soutenir le réseau ferroviaire dans le Grand Est. Un collectif d’associations adresse une lettre ouverte aux candidats des élections régionales.



- L’Institut Européen d’Ecologie à Metz souffle ses 50 bougies. Un anniversaire qui se double de projets destinés à la relance de son rayonnement.



- Plus de 300 rendez-vous estivaux ; c'est ce que promet la ville de Nancy, notamment à travers le retour des guinguettes et du son et lumière.