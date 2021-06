Journal régional - Mercredi 23 juin 2021

Dans l’actualité de votre région :



- Nous vous présenterons le rucher-école de Montoy-Flanville en Moselle. Objectif : former des nouveaux apiculteurs et s’ouvrir au grand public.



- L’activité reprend à l’Opéra National de Lorraine. Depuis sa réouverture, il a pu accueillir deux concerts. Il clôture maintenant sa saison avec "Rigoletto".



- A Metz, Les Frigos remplacent Les Frigos Ardents et rouvrent le 1er juillet avec quatre jours de festivités.