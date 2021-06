Journal régional - Vendredi 25 juin 2021

Dans l’actualité de votre région :



- Nous vous parlerons d'innovation culinaire. Un concours étudiant s’est tenu cette semaine à Nancy.



- Et on restera à Nancy pour vous parler du Punk Records. Une enseigne où les mordus de vinyles et de musique se retrouvent depuis 1975.



- 2021 est une année spéciale pour l'Église, dédiée à Saint-Joseph. A Metz, les Petites Sœurs des Pauvres rendent hommage à leur St Patron.