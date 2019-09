Journal vendredi 6 septembre 8h01

-> La chasse ouvre ce dimanche... Avec des chasseurs de plus en plus nombreux.



-> Aujourd'hui débute la septembrêche dans la paroisse de St-Junien en Mellois dans les Deux-Sévres. Un évenement familliale... Mais aussi un temps de reflexion...





-> Les vergers ecoresponsables ouvrent leurs portent ce weekend en France. Dans la Vienne et les Deux-Sévres, ils sont plusieurs à cultiver leurs jardins sans pesticide.