Journée de la prévention du suicide : explications d'un psychiatre

Hier marquait la journée mondiale de prévention du suicide. Dans l'Indre-et-loire, le réseau VIES 37 se penche toute l'année sur cette question délicate. Explications du psychiatre et président du réseau national Dr Fillatre.

Une campagne d'affichage a été diffusée cette année :

Et septembre a une autre journée mondiale : celle de la paix. C'est le 21 septembre : une exposition est prévue à l'hôtel de ville de Tours.



Josette Blanchet, membre de Mouvement pour la paix 37.

Et la baguette au patrimoine mondial de l'UNESCO, vous y croyez ? Une déléguation de boulangers du Loiret elle y croit ! Et elle peut compter sur le soutien de 70 députés et du président de la république. Reportage.