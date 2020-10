Journée des aidants : slamer pour apaiser

Une journée des aidants d'Indre-et-Loire a eu lieu mardi 6 octobre à l'hôtel de ville de Tours pour la journée nationale dédiée. Cette journée avait pour vocation d'offrir un espace de parole et de rencontres aux aidants présents.

Et en amont, un atelier d'écriture et de chansons a été confié par l'association Age et Vie 37 à l'artiste de Châtellerault Lhomé (ci-dessous). Il a passé deux jours avec ces personnes, enchantées d'écrire et de slamer.

Deux rendez-vous ce soir :

une conférence sur la conversion écologique et la label Eglise verte, avec notamment des témoignages d'équipes paroissiales engagées dans l'Eglise verte et l'intervention de Louise Roblin, chargée de recherches sur le travail et la transition écologique. L'entrée libre et c'est à la maison diocésaine à 18h00.

Un autre rendez vous ce soir : un temps de partage entre chrétiens et musulmans au centre paroissial du Christ-Roi (à Tours Nord) à 20h30. Le thème : Deuil et confinement : Qu'avons-nous fait du deuil ?

On fait le point sur le markethon. Chaque année, pour aider les demandeurs d'emploi, Le Point Info Service Emploi de Montbazon organise le Markethon dans le département, une sorte de Marathon de l'emploi. Il devait se dérouler toute cette semaine mais a dû être annulé dans le Lochois, faute de participants. Des participants qui craignent le Covid mais pas que.

Marie Hélène Porchet responsable du pôle insertion de la maison départementale des solidarités à Loches dans cette édition. Sur les autres secteurs du département, le Markethon pourra avoir lieu et se tiendra le jeudi 8 octobre. Quant au quatre inscrits dans le lochois, ils ne seront pas oubliés et continueront d'être accompagnés vers la recherche d'emploi, en attendant un prochain événement de ce type.