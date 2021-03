journée mondiale de la forêt le 21 mars

Lancé par l'ONU en 2011, cet événement annuel permet de mettre en lumière la forêt et le travail des forestiers. Objectif : échanger, discuter et rencontrer tous les amoureux des arbres, afin d'expliquer la sylviculture et l'importance des forêts dans un contexte de changement climatique. La thématique de cette année 2021 est "La restauration des forêts : une voie vers la reprise et le bien-être".

Laurent Toiron travaille pour l'ONF en Lozère