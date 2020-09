Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer

L'Indre-Loire est en zone rouge depuis samedi dernier, le 19 septembre. L'Université de Tours annonce un enseignement sur-mesure en fonction de ses filières : en présentiel, hybride ou distanciel. Après une rentrée quasi normale, critiquée parfois par certains élèvès, notamment sur les résaux sociaux avec le hashtag national #balance ta fac, l'Université de Tours est désormais contrainte de passer à l'étape supérieure : à compter d'aujourd'hui le 22 septembre, elle s'organise pour plus de distanciation et plus de cours à distance. Explications dans cette édition.

#BalanceTaFac à Tours on adore les distanciations pic.twitter.com/sRiPCiRNbD — Marie Martin (@mariemartin0405) September 18, 2020

Et à la faculté de médecine de Tours, à partir d'aujourd"hui le 22 septembre, les premières année n'ont plus de cours dans les locaux près de Bretonneau. L'université met en place des cours uniquement à distance pour ces quelques 1 200 étudiants.

L'université renseigne l'ensemble des recommandations face au coronavirus sur coronavirus.univ-tours.fr et pour les étudiants qui ont des questions : un Messenger et Instragram ont été ouverts et par mail à covid.etudiant@univ-tours.fr