Journée mondiale des pauvres: le succès du rassemblement Fratello

Cette journée a été décrétée par le pape François en 2017 sur une idée originale d’un Français, Etienne Villemain. Le Fondateur de l'association Lazare, qui propose des colocations entre des personnes de la rue et de jeunes actifs est aussi l’initiateur de Fratello, une association qui a pour but d’organiser des évènements pour les personnes en situation d’exclusion et notamment cette journée du 17 novembre. Les deux premières éditions se sont déroulées à Rome. Cette année, c’est donc le sanctuaire de Lourdes qui a été choisi pour accueillir cette troisième journée mondiale des pauvres.

Pas moins de 1.500 personnes venus de neuf pays d’Europe se sont donc retrouvés ce week end à Lourdes. Des personnes passées par la rue, par la prostitution ou fragilisées par des troubles psychiques. Le pape François qui a déjeuné hier au Vatican avec 1.500 pauvres et sans-abris, a eu une pensée pour les pèlerins de Fratello réunis à Lourdes. Si le pape François n’a pas pu se déplacer à Lourdes, il leur a fait parvenir un message vidéo, une courte catéchèse, dans laquelle il les invite à choisir l’espérance.

Le rassemblement Fratello une bouffée d’oxygène, une parenthèse, pour les 1.500 pèlerins qui ont, le temps d’un grand week-end, déposer leurs fardeaux, leurs blessures. Au cours de la messe célébrée dimanche matin dans la basilique Saint-Pierre, le pape a appelé chaque chrétien à bien s’interroger sur la radicalité de son lien avec les pauvres. "Ce qui demeure, c’est l’amour", a insisté le pape, "seule chose qui vaille la peine de vivre. En mendiant notre amour, les pauvres nous conduisent au Seigneur". Pour le pape François, les pauvres sont les "portiers du ciel". Une belle image en souvenir de cette troisième journée mondiale des pauvres.