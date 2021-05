Journée mondiale sans tabac : La consommation de cigarettes en hausse ?

"Le confinement a fabriqué une souffrance psychique, c'est de nature chez les fumeurs a augmenté la consommation de tabac"



Aujourd'hui c'est la journée mondiale sans tabac. Une addiction qui provoque des maladies graves et qui fait 75.000 morts par an. En 2020, avec les périodes de confinement, le nombre de fumeurs a arrêté de baisser selon le rapport hebdomadaire de santé publique france. Plus de trois français sur dix fument occasionnellement, et un quart déclarent fumer quotidiennement. Les catégories sociales les plus précaires sont les plus touchées par cette hausse de consommation. Depuis 2014, les fumeurs sont moins nombreux mais en 2020, ils ont donc repris de plus belle. La faute au covid ? Réponse avec Michael Bisch, psychiatre addictologue au centre psychothérapique de Nancy.