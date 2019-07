Journées de la rose à Doué-la-Fontaine : "Notre différence ? La qualité !"

Les 60èmes Journées de la rose ont lieu du vendredi 12 au lundi 15 juillet 2019 dans les arènes de Doué-la-Fontaine. L'exposition, sur le thème des années 1960, rassemble des milliers de roses coupées. Aujourd'hui encore, le Douessin est le premier bassin producteur de rosiers en France. Pour faire face à la concurrence des Bulgares, les rosiéristes de Doué se sont fédérés pour devenir éditeurs. "On crée de nouvelles variétés de roses, plus résistantes aux maladies, plus parfumées... explique Annick Monnier, la présidente du Comité de la rose. Ce qui nous distingue, c'est qu'on fait de la qualité."