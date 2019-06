Journées des Sages-Femmes PMI : 9 000 naissances chaque année en Haute-Savoie !

11 sages-femmes PMI couvrent la totalité du département. Elles ont un "rôle préventif" explique le Dr Agnès Lacassie-Dechosal, médecin-directeur PMI-PS du département. Elle intervient souvent après la sage-femme hospitalière, dans les premiers mois de l'enfant. Elle participe à la "prévention des troubles des liens mères-enfants" poursuit la médecin-chef.

DES REPONSES APPORTEES PAR LE DEPARTEMENT

En Haute-Savoie, un dispositif unique existe. Un programme intitulé "Petit Pas, Grand Pas". Il a pour rôle d'"accompagner les familles sur une durée de 6 mois". Un dispositif qui s'est crée en réponse aux "séjours en maternité de plus en plus courts". Aujourd'hui, les mamans restent 3 ou 4 jours maximum à la maternité. "Les nouveaux parents ont beaucoup de questions" au moment de rentrer chez eux, avec le nouveau bébé.

LES SAGES-FEMMES TERRITORIALES, BARRAGE CONTRE LA FERMETURE DE MATERNITES

Moins de places dans les maternités, mais aussi des maternités qui ferment les unes après les autres, et un manque criant de personnel qualifié, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a pointé du doigt les problèmes qui touchent les sages-femmes et les futurs parents. "Les libérales ne suffisent pas et les hospitalières non plus" reconnait le Dr Lacassie-Dechosal.

9 000 NAISSANCES EN HAUTE-SAVOIE

Malgré un taux de natalité élevé, la Haute-Savoie fait figure de bonne élève quand il s'agit de quotas. "1 sage-femme PMI pour 250 naissances" rappelle la médecin. La Haute-Savoie est dans les clous. Cependant, elle remarque que le temps passé sur une famille par la sage-femme PMI est aujourd'hui plus long qu'il y a quelques années. "Ca devient de plus en plus complexe".