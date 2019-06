Journées Nationales de la Macula : "La DMLA est traitable"

Vous voyez les lignes bouger ? Une tache sombre commence à apparaitre au centre de votre vision ? Vous avez plus de 50 ans ? Vous êtes sans doute atteints de la DMLA, la Dégénérescence Maculaire Liée à l'Age. C'est "une atteinte au centre de la rétine" explique le Dr Matthieu Tonini, ophtalmologue au Centre Hospitalier Annecy Genevois. Un mal qui peut conduire à une "extinction du centre de la vue". La vision périphérique reste saine. A long terme, la DMLA provoque cécité et difficultés au quotidien. "La lecture, les formalités administratives, la lecture des prix dans un magasin, la conduite" sont autant de gestes banals du quotidien, qui deviennent des épreuves.

UN dépistage existe !

Pour autant, une personne myope et une personne saine ont autant de chances de contracter la maladie. "Le myope n'a pas plus de risque de contracter la DMLA" explique le docteur Tonini.

Il est important de se faire dépister à temps à partir de 55 ans avant l'apparition des premiers symptômes. Un dépistage indolore, facile et rapide. Un examen en deux temps. D'abord plus ordinaire, "l'acuité visuelle, et le fond d'oeil", puis un examen complémentaire si des doutes persistent. "On fait une échographie de la rétine" détaille l'ophtalmologue. Un geste "inoffensif" poursuit-t-il.

LA DMLA, le tabou se brise

Dans le cas où les symptômes sont déjà présents, pas de panique ! "La DMLA peut-être traitable, grâce aux nouveaux traitements" explique le Dr Matthieu Tonini. La progression de la DMLA peut-être freinée, mais ne sera jamais complètement arrêtée une fois les symptômes débutés.

Après-midi de sensibilisation au dépistage les 25 juin à 16h00, 26 juin à 15h00 et 27 juin à 15h30. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous pour un dépistage au 04 50 63 63 30.