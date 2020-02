Joyeuse Saint Valentin avec Cana!

Il s'agit d'une retraite en ligne proposée par Cana, la mission couple de la communauté du Chemin Neuf sur le réseau social-chrétien Hozana… Une initiative pour tous les couples, mariés ou non, parents ou non, qu'ils vivent une période difficile ou qu'ils soient encore sur leur petit nuage... Une initiative qui se tient tous les jours de la semaine depuis lundi et jusqu’à vendredi, le 14 février, la Saint Valentin, fête des amoureux… Les 1200 couples inscrits reçoivent un thème de réflexion et de prière développé pour eux par Cana.



Pas de panique pour les retardataires !

Le premier thème était "A la source de notre amour", le deuxième thème était "la communication de couple". Pour ce sujet ô combien délicat comme pour tous les autres, Cana propose un canevas de moments à passer à deux … D’abord un temps de prière personnelle. Mardi, c’était autour d’un extrait de la Lettre de Saint Paul dans lequel on lit : "revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience". S'en suit un exercice de couple pour aider l’un et l’autre à s’exprimer sur ce qui a été source de tension entre eux. Et puis enfin un temps de prière à deux avec une petite suggestion. Là il s’agit de "demander à l'Esprit Saint la grâce d'être davantage à l'écoute de l'autre". Le tout en 20 minutes par jour.

En bref, une Saint Valentin qui ne ressemble pas aux propositions commerciales habituelles. Cana précise que cela n’empêche pas de s’offrir un cadeau pour cette fête des amoureux… Comme par exemple consacrer un week-end ou une semaine à son couple dans une session Cana !