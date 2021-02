Julie Gault chargée communication de l' ATMO Nouvelle Aqquitaine

Depuis 2001 l’ATMO de Nouvelle Aquitaine concentre ses recherches sur la présence de pesticides dans l’air : herbicides, fongicides et insecticides Cette année, pour la première fois à grande échelle l’agence recherche plus particulièrement les traces de glyphosate dans l’air, parmi 127 pesticides étudiés. Certains de ces produits, malgré l’interdiction d’utilisation sont encore très présent dans l’air, en ville comme à la campagne et pour longtemps.