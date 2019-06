Julie Gauttier et Philippe Beynaud de Médecins du Monde

Comme d’autres au niveau national, un collectif d’associations locales est inquiet de la mise en application d’un fichier national des mineurs étrangers. La loi asile et immigration et un décret le permettent aujourd’hui. Ce collectif d’associations locales a écrit début juin au conseil départemental.

Julie Gauttier, bénévole au sein de Médecins du Monde et membre de l’association d’aide et de défense des mineurs isolés étrangers et Philippe Beynaud, délégué régional Poitou-Charentes à Médecins du monde.