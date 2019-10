Julien Laru / Mégane Nignol - ADES

C'est le début du mois de novembre, mais également le début du mois de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Pour cet événement, de nombreux acteurs de l'ESS sont mobilisés pour organiser des manifestations et faire connaître cette nouvelle façon de fonctionner. Pour cette 12ème édition en Bretagne, 200 animations se tiendront dans 80 villes bretonnes, et notamment à Tréguidel, dans le pays de Guingamp.

Julien Laru, président de l'Adess (Agence de Développement de l'économie sociale et solidaire) et Mégane Nignol, chargée de mission sur le pays de Guinguamp, détaillent le programme au micro de Lena Plumer-Chabot.