Julien Le Bras : un an après l'incendie de Notre Dame, où en est le chantier ?

Il y a tout juste un an, la France était dans l'émoi. La charpente, la "forêt" de la cathédrale Notre Dame de Paris était ravagée par les flammes.



Depuis, les architectes, compagnons et entreprises s'attellent à consolider l'édifice. Les sociétés Le Bras Frères et Europe échafaudage, installées dans La Meuse et en Meurthe et Moselle participent à cette reconstruction.



Leur PDG, Julien Le Bras répond aux questions de Martin Obadia.