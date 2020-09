JUSQU'A QUAND?...

Jusqu’ à quand vais-je entendre ces récits tragiques, bouleversants, érodant jusqu’au

tréfonds mon âme, de ces personnes fracassées par des abus spirituels, de pouvoirs, des

emprises, des agressions sexuelles ?

Jusqu’à quand tenter de se faire proche dans un infini respect de ces histoires qui vous mettent sens dessus dessous, tout au-dedans.

Jusqu’au bout répond ma vie. Et je ne sais où se tiendrait ce « bout » hypothétique.

Cette seule semaine quatre histoires, chacune si singulière et par là même universelle,

où les premiers mots s’embrument, se perdre, cherchent un souffle, gardent une immense pudeur.

Entendre encore et encore comment des hommes dits d’Église ont manipulé la confiance

obvie de l’enfance, ou de l’enfant toujours présent en nous comme l’écrivait Françoise

Dolto. Confiance piétinée, enfance volée, capacité d’aimer meurtrie parfois à jamais,

culpabilité, honte, peur panique de tout espace clos, empêchements de vivre… les listes des

ravages au trop long cours commis par ces crimes sont pires que des jours sans pain.

Ici et là on entend encore que tout cela n’est que complot contre l’Église de la part de

courants anticléricaux ou du sein de l’Église catholique, de ceux qui voudraient en finir avec

l’institution, avec le sacré en la salissant ainsi.

Je ne sais si nous mesurons les mots. De quel complot s’agit-il ? De quelle salissure est-il

question ? De quel sacré parle – t-on ? sinon du complot contre le vrai et le bon amour, celui

qui ne peut se départir de la loi. De quel sacré ? sinon le seul qui soit : celui de l’inviolabilité

du corps, de l’âme, du cœur et de l’esprit, celui de la dignité de toutes les victimes, qui vient

de Dieu lui-même. « Voici l’homme », cette parole – prophétique - de Pilate prend avec elles

tous ces visages et ces corps meurtris, ces histoires retournées et vient nous enjoindre,

enfin, de reconnaître en eux le visage du Dieu humilié par ses bourreaux.

Comment résister encore quand vient et revient le récit saccadé du cynisme de ces

bourreaux manipulateurs avertis, des compromissions de responsables et de communautés

qui ont refusé d’entendre et d’agir, qui sont restés sans courage autant que sans la

sollicitude élémentaire et la honte nécessaire.

Le miracle c’est que beaucoup croient toujours au Christ. Le miracle c’est qu’aujourd’hui

enfin grâce à leur courage, ces femmes et ces hommes relèvent l’Église du Christ en prenant

parole et demandant des comptes. Le miracle c’est qu’elles soient encore en vie, mais à quel

prix.

Alors vraiment qu’elles sachent, autant qu’il est possible, qu’il est des voix qui les écoutent

jusqu’au bout de leur nuit, là où ensemble peut-être, nous trouverons le chemin du levant.

Qu’elles puissent non pas croire, mais voir, que nous ne les abandonnerons plus. Pas plus

que nous ne délaisserons nos responsabilités.



Véronique Margron op.