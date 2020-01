L’actu pour tous !

Je plante le décor, c’est le petit dej, entre la confiture, le café et les céréales votre petit dernier de 7 ans vous demande si c’est bientôt la 3e guerre mondiale et où c’est l’Iran. Bon là vous avez deux choix, soit vous sortez votre meilleur cours de géopolitique soit vous lui prêter votre téléphone pour lui faire écouter un podcast prévu pour les enfants de 7 à 11 ans : Salut l’info !

Tous les samedis depuis le 20 septembre France Info et Astrapi joignent leurs forces pour proposer un résumé de l’info de la semaine. Les journalistes des deux rédactions racontent et expliquent les actualités de la semaine. On retrouve aussi des petits journalistes, des enfants qui vont partager leurs coups de cœurs, leurs problèmes ou encore des blagues. Des courtes séquences de quelques minutes s’enchainent, des brèves, comme les actus des enfants ou leurs confidences et un dossier un peu plus long. C’est sérieux et espiègle et ça aide comprendre le monde en moins de 15 minutes.

Qu’est ce qu’on retrouve dans le dernier numéro ?

On commence par le discours du plus haut dirigeant de l’Iran, un focus sur les jeux olympiques de la jeunesse qui viennent de commencer et sur la gastro et la grippe avec des petits conseils pour éviter les maladies. Le dossier de la semaine est passionnant puisqu’il donne l’occasion à des enfants d’interviewer Leonard de Vinci lui même à l’occasion de l’exposition qui lui est consacré au Louvre.

Les enfants l’interpellent sur sa vie de famille, ses maisons, son école mais aussi sur le vol de Joconde. L’épisode se poursuit avec des conseils sur le sommeil pour prendre des bonnes habitudes et comprendre pourquoi le corps et le cerveau ont besoins de 8 à 9h de sommeil. Salut l’info ! se conclue sur le coup de cœur d’un auditeur, cette semaine il s’agit de la série « comment élever un super héros ».

Si vous avez aussi des enfants un peu plus vieux vous pouvez les encourager à jeter un coup d’œil aux vidéos hebdomadaires d’Hugo décrypte, on peut vraiment pas dire que les enfants et les ados ne s’intéressent pas au monde et à l’actu. Donc si vous avez du mal à répondre aux questions de vos enfants sur l’actu je vous conseille donc vivement d’écouter ensemble salut l’Info ! Le ton est parfait adapté sans être simpliste et ouvert sur l’international. C’est disponible sur les applis de podcast et c’est gratuit donc vous avez toutes les raisons de dire Salut l’Info !