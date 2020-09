L'actualité chretienne

Faire une pause dans sa vie, ses études, pour se mettre au service de l’Église, approfondir sa vie chrétienne et prendre du temps pour discerner de son avenir personnel et professionnel. Voilà ce que proposent les diocèses de Séez et Coutances aux jeunes de 18 à 30 ans. Au micro de Pauline de Torsiac, Mgr Jacques Habert l’évêque du diocèse de Sées revient sur l’intuition de cette année de césure au coeur d’un diocèse.

L’objectif de cette année est à la fois d’avoir une vie communautaire, d’assurer une mission d'évangélisation dans un établissement scolaire, une prison, un service diocésain. Les jeunes bénéficieront aussi d’une formation chrétienne, d’un accompagnement personnalisé à la fois sur le plan humain et spirituel. Trois jeunes ont pour l’instant répondu à l’appel. Parmi eux Théo, il a 18 ans, vient de passer son bac. Il explique sur RCF pourquoi il a souhaité vivre cette année Saint Michel.

Dans le cadre de cette année Saint Michel, chaque jeune est accompagné dans sa vie de prière par un accompagnateur spirituel qu'il a lui-même choisi. La mission de cet accompagnateur est à la fois de faire chaque mois le point sur ce qui se passe dans la vie de prière du jeune, son quotidien, ses relations. Il s’agit aussi de discerner avec lui son projet de vie avec le Seigneur : où le Seigneur l'appelle-t-il ? De quelle manière ? Comment choisir en toute liberté ?. Pour cela un "Vocatour", un voyage qui permet de découvrir la diversité des vocations possibles, leur sera proposé.



Pour en savoir plus sur cette année Saint Michel rendez vous sur anneestmichel.com.