L'aide sociale à l'enfance en Maine-et-Loire, où en est-on?

Le reportage diffusé il y a maintenant plus d'une semaine par nos confères de "Zone Interdite" sur M6 a choqué plus d'une personne.

Tournée en caméra caché dans un centre d'aide sociale à l'enfance, on y voit des éductaeurs loin d'être formés à leur tâche, des agressions sexuelles entre jeunes ou même des jeunes filles qui se prostituent.

En Maine-et-Loire, tout le monde s'accorde à dire que nous sommes loin de ce constat catastrophique.

Une situation qui pourrait vite se dégrader si les budgets ne suivent pas selon Pascale Guiniec, secrétaire adjointe de l'USD CGT Santé et action sociale de Maine-et-Loire.