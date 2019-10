L'album "Colorado" de Neil Young, un "disque sauvage"

Neil Young et Crazy Horse sortent un nouvel l’album qui s'appelle Colorado et « c’est un disque sauvage » selon les mots de Neil Young lui-même : sauvage parce que le folk rock du canadien évoque toujours les larges étendues américaines, le galop des chevaux fous. Sauvage parce que l’enregistrement de l’album a été réalisé à Telluride à plus de 2500 mètres d’altitude. Sauvage enfin parce que le chanteur canadien ne mâche pas ses mots pour fustiger les travers de notre époque.

Ce n’est pas le premier album engagé de Neil Young

En effet, sept ans après son dernier album avec Crazy Horse, Neil Young n’a pas cessé de combattre. Déjà en 1970, il défendait les pacifistes contre la guerre au Viet-Nam, en 2006 il écrit un album contre la guerre en Irak. Plus récemment, il a repris sa guitare pour attaquer la firme Monsanto. Il n’y a pas à dire, le folk-rock conserve son caractère protestataire chez Neil Young, auquel il ajoute les rythmes de la country, ce genre qu’on surnomme « le blues de blancs ».

Il y a donc un message à saisir dans les paroles de ce nouvel album, un appel à détruire les murs qui séparent les peuples, sans nommer Donald Trump, le chanteur canadien revient sur la scène appelant à prendre soin de la nature et à retrouver l’union des communautés dans « la vieille Amérique », ce qu’il appelle poétiquement ici « A rainbow of colors » : un arc-en-ciel de couleurs

Et pour les plus grands fans, Neil Young a annoncé qu’il allait sortir un documentaire (Mountaintop) sur la préparation de l’album dans son studio dans les nuages. Et, projet fou, 14 autres films sur ses anciens concerts devraient sortir prochainement. « The Loner » déclarait il y a peu « Je prendrai ma retraite à ma mort », la mort peut toujours attendre.