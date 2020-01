"L’ami de l’époux est tout joyeux d’entendre la voix de l’époux" (Jn 3, 22-30)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,

Jésus se rendit en Judée, ainsi que ses disciples ;

il y séjourna avec eux, et il baptisait.

Jean, quant à lui, baptisait à Aïnone, près de Salim,

où l’eau était abondante.

On venait là pour se faire baptiser.

En effet, Jean n’avait pas encore été mis en prison.

Or, il y eut une discussion entre les disciples de Jean et un Juif

au sujet des bains de purification.

Ils allèrent trouver Jean et lui dirent :

« Rabbi, celui qui était avec toi de l’autre côté du Jourdain,

celui à qui tu as rendu témoignage,

le voilà qui baptise,

et tous vont à lui ! »

Jean répondit :

« Un homme ne peut rien s’attribuer,

sinon ce qui lui est donné du Ciel.

Vous-mêmes pouvez témoigner que j’ai dit :

Moi, je ne suis pas le Christ,

mais j’ai été envoyé devant lui.

Celui à qui l’épouse appartient, c’est l’époux ;

quant à l’ami de l’époux, il se tient là,

il entend la voix de l’époux,

et il en est tout joyeux.

Telle est ma joie : elle est parfaite.

Lui, il faut qu’il grandisse ;

et moi, que je diminue. »

Source : AELF

Méditation Père Sébastien Antoni