L'anniversaire du débat social du Secours Catholique

C'est un anniversaire un peu particulier. Celui des débats organisés par le Secours Catholique entre janvier et février 2019.

Suite à la mobilisation des Gilets Jaunes et avant même le lancement du Grand débat national, ce sont près de 300 débats qui ont été organisés par notre association.

Un véritablement engouement s’est créé et c’est plus de 4000 personnes qui sont venues participer à ces échanges. En majorité des personnes en précarité et des bénévoles du Secours : les personnes ont besoin de s’exprimer et surtout d’être écoutées et entendues ...

Ces moments ont permis de faire émerger plus de 2000 propositions dont nous avons fait la synthèse dans un document qui fait ressortir, citations à l’appui, les difficultés et aspirations des personnes en précarité (sur le logement, le reste a vivre, l’accès aux droits, l’accueil des migrants,…) mais aussi des propositions fortes.

Et que s’est-il passé depuis un an ?

Malheureusement les réponses apportées par le gouvernement n’ont pas toutes été à la hauteur des attentes exprimées. Nous n’avons pas compris ses choix en matière fiscale et nous avons été déçus du manque d’engagements concrets pour lutter contre les pauvretés. Cela demande d’être volontariste et constant.

Alors depuis l’année dernière, au Secours Catholique, nous avons continué à faire ce que nous savons faire. Ecouter la voix des plus pauvres, les accompagner à sortir de leur précarité et à porter leur parole dans le débat public. Notre rapport statistique à la fin de l’année 2019 l’a montré ; la situation des plus pauvres ne s’arrange pas !

Chers maires chers candidats et équipes municipales

La beauté d’une commune se mesure à l’aune des solidarités et des partages

Osez mettre au centre de vos préoccupations, vos citoyens les plus en galères.

Ne les laissez pas au bord de vos rues … En partant d’eux vous n’oublierez pas les autres,

En partant des autres le risque est grand d’oublier ceux et celles de vos rues.

La fraternité en actes est le ciment du « bon et beau vivre ensemble ».

Alors un an après le débat des Gilets Jaunes, faisons compter la voix des plus démunis lors des élections municipales ! Rejoignons- les ! Écoutons –les !

Notre avenir fraternel, social, écologique, en dépend.

Au cœur de nos villes et de nos campagnes il y de la place pour une vie digne pour tous. Osons ensemble construire nos communes justes et fraternelles …