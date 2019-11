L'arbre écarlate

La première impression que j’ai eue, face à cette image : on dirait une peinture. Dans le cadre, on voit de grandes giclures orange qui traversent tout l’espace. De longues traînées vives et lumineuses, sur un fond sombre, bleu nuit. On dirait une peinture abstraite, une toile qu’aurait pu signer le peintre Jackson Pollock. Mais dans un deuxième temps, nous distinguons la forme d’un arbre, bien au centre de l’image.

Il est orange lui aussi, son tronc, ses branches. Il est nu, et les giclures partent toutes de lui. Nous réalisons alors, avec effroi, qu’il s’agit d’une photo d’un arbre en feu. Apparaissent peu à peu à l’arrière-plan des montagnes et des étoiles, et d’autres arbres carbonisés.



Comment le photographe a-il fait pour réaliser cette photo incroyable ?

C’est la nuit, il n’y a donc pas beaucoup de sources de lumière. Il a donc deux solutions : soit éclairer avec des lumières artificielles (un flash, ou des lampes…), soit utiliser un temps de pose très long. C’est cette solution qu’a retenu Philip Pacheco, le photographe de l’Agence France Presse qui a réalisé cette image. Un temps de pose très long, cela permet à la moindre source de lumière de devenir bien visible.

Et comme il s’agit d’une nature morte, avec son appareil posé sur un trépied, pas de risque de flou. Personne ne bouge ! L’arbre est bien net, le ciel se parsème d’étoiles et chaque minuscule morceau de bois enflammé qui se détache, qui est projeté dans l’air, imprime sa trajectoire sur l’image.

Et en même temps, comme cela ne correspond pas à une scène que nous pouvons capter à l’œil nu, il y a un vrai mystère dans cette image. Une forme de poésie, alors qu’il s’agit évidemment d’une scène de dévastation.



Où sommes nous ?

En Californie, aux Etats-Unis. L’incendie maintenant contenu à 100% n’a fait aucun mort, blessant seulement quatre pompiers et détruisant tout de même 374 bâtiments. Les vents violents ont favorisé la propagation du feu. C’est malheureusement une information récurrente. Il y a régulièrement des feux impressionnants dans cette partie du monde, qui obligent les habitants des villes voisines à quitter leur maison, qui mettent les pompiers sur le pied de guerre plusieurs jours et plusieurs nuits… C’est un sujet de photographie classique. Là, Philipp Pacheco le renouvelle, en proposant une photo sans être humain.



Dans les photos d’actu, on a toujours des hommes ou des femmes, pour incarner l’information, pour que l’on puisse se projeter, se mettre à leur place, ressentir de l’empathie. Mais là, pas besoin. Cette scène d’apocalypse, avec ce que le feu a aussi de fascinant, de séduisant, se suffit à elle-même. Le danger est là. L’alerte aussi. Et c’est difficile pour nous de vouloir regarder ailleurs, de détourner le regard.