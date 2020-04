L'Arche International lance un appel à l'aide

Les foyers de L'Arche mis à rude épreuve

Les communautés de L'Arche sont mises à rude épreuve en ce temps d'épidémie et de confinement. Répartis dans le monde entier, les 154 foyers de L'Arche sont des lieux de vie où cohabitent des personnes en situation de handicap et d'autres qui les accompagnent. Justement, certains assistants sont confinés chez eux et la plupart des volontaires étrangers ont été appelés à retourner dans leur pays d’origine.

Et si de nombreuses activités ont été annulées, les mesures de distanciation sociale sont particulièrement difficile à respecter quand on partage le quotidien de personnes handicapées. Dont beaucoup souffrent des changements de routine : le confinement et la perte de repères qu'il provoque peut être traumatisant chez certaines.



"les plus vulnérables d’entre nous"

Dans une lettre publique, les responsables de l’Arche International, Stephan Posner et Stacy Cates-Carney, partagent leur inquiétude : "Un des aspects les plus terribles du coronavirus est le fait qu’il réserve ses coups les plus meurtriers pour les plus vulnérables d’entre nous. Les membres de nos communautés avec une immunodépression sont particulièrement en danger. Au fur et à mesure que le virus se déplace autour du monde, nous nous attendons à ce que les membres des communautés qui vivent dans des économies dont les systèmes de soins sont moins développés soient particulièrement exposés." Ils rappellent que "cinq personnes en situation de handicap intellectuel de la région de l’Oise, en France, sont déjà mortes du virus et d’autres sont à l’hôpital".



Comment aider l'Arche ?

La crise sanitaire a des répercussions financières importantes à cause de la fermeture des foyers et l'arrêt des activités rémunératrices des foyers. Les communautés des pays de l’hémisphère sud doivent aussi faire face à l'augmentation du prix des denrées alimentaires et des médicaments.

Stephan Posner et Stacy Cates-Carney nous disent comment on peut aider L'Arche :

- Entrer en contact avec les communautés isolées par des emails, cartes postales ou des vidéos ;

- Aider à la livraison de nourriture dans un foyer près de chez vous en prenant contact avec les responsables locaux ;

- Soutenir financierement dans cette période difficile, en faisant un don - une cagnotte spéciale a été mise en place ;

- Prier pour eux. Savoir qu’ils sont portés dans la prière est d’un grand réconfort en ce moment pour tous les membres.