L'assemblée générale des 165 Caritas du monde

Des représentants du monde entier. Partout où il y'a quelques catholiques il y a une Caritas. Les îles Samoa et Fidji et Tonga, trois Caritas de l'Océanie aux antipodes. Le Bangladesh, une Caritas très dynamique, dans un pays où les catholiques représentent 0,5% de la population. En Mongolie extérieure, au Soudan du Sud, aux 4 coins du monde, Caritas est présent auprès des pauvres et des petits, des migrants ou des paysans sans terre. Demain la messe d'ouverture sera célébrée par le pape François qui aime les Caritas et nous répète souvent que les acteurs des Caritas sont "le visage de la tendresse de Dieu pour les pauvres" .

Hier, il y a eu un forum des femmes ? la question des femmes est un sujet de préoccupation ?

Il a permis d'aborder quelques sujets qui fâchent comme la place des femmes dans l'organisation des Caritas. À l'échelle mondiale, la majorité de nos bénévoles et salariés sont des femmes ; dans les familles aidées et soutenues à travers le monde se sont souvent les femmes qui sont les résistantes de la misère, les mères courage qui protègent les enfants de la faim et du malheur.

Et bizarrement seulement 20% des Caritas sont dirigées par des femmes. Et pour la présidence, c’est encore pire puisque que les présidents sont en général des Évêques ! Les présidentes femmes se comptent sur les doigts de la main ! la situation est hélas à l'image de l'Église.

Des idées pour changer ?

Changer les statuts d'abord pour imposer la parité dans les instances comme l'a fait avec succès, la loi Française pour la politique ! Imposer des femmes dans les visites ad limina que font les Évêques à Rome pour évoquer les joies et difficultés des diocèses : la question sera posée au pape dès demain ! Et des propositions de formation ou de lieux de dialogue communs entre clercs, laïcs, hommes ou femmes pour faire éclater les barrières et cloisonnements ; pour apprendre à penser ensemble, réfléchir et agir ensemble.

Retrouver le goût de la communion, le goût de l'alterité est urgent. Sans les femmes, et notamment celles qui ont l’expérience de la pauvreté et de la fragilité. L' Église ne pourra pas se relever de la crise qu'elle traverse. Le processus des Caritas peut être prophétique en redonnant toute sa place au génie féminin, comme le Christ l’a fait si souvent et si bien dans les Évangiles !