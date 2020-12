L'association Lazare, une joie contagieuse

Le temps de l’Avent est le temps de l’Espérance. C’est pourquoi en décembre, j’avais envie d’approfondir cette vertu d’Espérance, en mettant en lumière des initiatives positives qui émergent ou existent malgré la morosité actuelle.

C’est vrai que notre époque n’est pas mirobolante et les raisons de désespérer pourraient remplir plus d’un inventaire à la Prévert. Mais quand on se met à l’échelle de l’histoire du monde, j’ignore si une seule période peut complètement faire rêver.

On serait presque tenté de se dire que "tout va normalement mal". Bien sûr, toujours trop mal. La question qu’on est souvent tenté de se poser c’est : mais où est l’espérance dans un monde où le mal est si présent ?

J’ai trouvé une réponse à cette question dans la lumineuse encyclique "Spe Salvi", "sauvés dans l’espérance" en français. C’est celle-là : "le règne du bien définitivement consolidé n’existera jamais en ce monde".

Autrement dit : le bien intégral n’existera pas en ce bas monde. Et la raison à cela n’est rien de moins que notre liberté. Puisque l’homme demeure libre, et que sa liberté est fragile, alors il y a une libre adhésion au bien. Et cette libre adhésion au bien fait que ce bien reste et restera imparfait, tout simplement parce que nous sommes imparfaits. Plus qu’imparfaits même…

Comprendre cela n’est pas une invitation à baisser les bras mais plutôt, malgré les échecs, le contexte et notre petitesse, à continuer à essayer de faire de notre mieux… Et pour illustrer ce premier édito sur l’espérance, j’avais envie de vous parler de l’Association Lazare.

Ce sont des colocations solidaires entre jeunes actifs, qu’on dit "inclus", et personnes de la rue, SDF, qu’on dit "exclus". Pourquoi des colocations ? Parce que Lazare veut offrir plus qu’un toit et des repas. Lazare crée des relations humaines. Lazare, c’est une des rares expériences réelles de ce qu’on appelle aujourd’hui le "vivre ensemble".

Déjà 200 personnes vivent cette expérience en France, et aussi à l’étranger. Un jour, une fondation leur a financé une étude d’impact. Les chiffres sont touchants : 95% des colocataires se disent heureux ou très heureux. 85% des personnes qui étaient à la rue ont retrouvé un logement en quittant Lazare.

Les petites espérances naissent dans les beaux signes des temps. Lazare en est un parmi d’autres. Ils partagent généreusement leur joie contagieuse dans des vidéos poignantes ou déjantées et organisent lundi une grande soirée en direct depuis l’une de leur coloc. Leur devise c’est :

"vous n’êtes pas appelés à réussir mais à être fidèles"

Cette phrase nous vient d’une autre grande amie des pauvres, Mère Teresa. C’était avec cette simplicité qu’elle supportait, un pas après l’autre, un jour après l’autre, l’immense charge qui l’écrasait. L’immense souffrance qu’elle côtoyait.

Et si nous aussi, nous n’étions pas appelés à réussir, mais juste à être fidèles ?