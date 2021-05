L'association Ruptur, engagée dans l'économie bleue, lance son label

Créée en 2018 par des chefs d’entreprise de Loire-Atlantique et de Vendée, l’association Ruptur lance son label. Dans le prolongement de l’ambition de cette association, il a pour objectif d’accélérer la création d’une économie créative, environnementale et inclusive.

Fanny Brevet reçoit Charles Barreau, président de Ruptur, et Philippe Gaborieau, président d’Alegina, 1er projet labellisé Ruptur.