L'Atelier 17.91 : une association qui vient en aide aux plus démunis

"Nos ateliers ont pour but de créer du lien et de sensibiliser au développement durable."

Gaëlle Courson-Proville, cofondatrice de l'association Atelier 17.91



Qui n'a jamais rêvé de quitter son travail pour suivre ses rêves ? C'est le choix qu'on fait Gaëlle et Mégane. Elles ont ensemble quitté leur CDI pour fonder leur association, l'Atelier 17.91. Une association qui organise des ateliers et des distributions de produits de première nécessité. Avec l'objectif de venir en aide aux personnes les plus démunies.