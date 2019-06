Les papas, ces derniers aventuriers du monde moderne, disait Péguy. Lui-même papa de quatre enfants. Oui. Mais comment devenir un bon père de famille ? Car entre les pères Fouettards des années 50, les Papa poule des années 80 ou les Papa à la cool des années 2000, on ne sait plus à quel saint paternel se vouer. Alors, une piste : pousser la porte de l’atelier du futur Papa.

La structure a été créée en 2014 à Paris. Et depuis, elle a essaimé dans toute la France, comme dans le Nord, à l’initiative d’Yves LeCointe, éducateur spécialisé dans les troubles du comportement. Mais faire attention aux escaliers, changer les couches ou donner le biberon, ça n’est pas tout. Il y a aussi l’éducation. Et là, on vous apprend à le BA-Ba de la parentalité positive.

Vous apprendrez par exemple qu’un enfant de moins de cinq ans n’a pas la notion du temps. Qu’il ne sert à rien de lui dire de se dépêcher. Ou encore que le raisonner quand il pique une grosse colère, c’est comme les gouttes d’eau sur les plumes de canard. Ca ne rentre pas.