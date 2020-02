L'Ecole supérieure d'agricultures d'Angers ouvrira un campus à Paris en 2021

L'annonce a été faite sur le Salon de l'agriculture ce mercredi 26 février : l'Ecole supérieure d'agricultures d'Angers (Esa) ouvrira un campus dans l'Ouest parisien à la rentrée 2021. Les étudiants pourront y suivre les trois premières années du cursus d'ingénieur. "Aujourd'hui, on n'atteint pas tous les jeunes du bassin parisien qui souhaiteraient se former dans les domaines de l'agriculture et de l'agroalimentaire, d'où ce projet d'antenne parisienne", explique René Siret, le directeur de l'Esa.