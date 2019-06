L'ecologie, au coeur de la prochaine campagne électorale lilloise

Malgré l'échec de sa candidature la semaine dernière comme Capitale verte européenne 2021, Lille continue à surfer sur la vague écologique.



On se souvient que c'est Lathti en Finlande qui a remporté le label.

Mais Lille n'est pas passée loin de la première place puiqu'elle faisait partie avec Lahti et Strasbourg, des trois villes finalistes.



Fort de cette performance, la maire Martine Aubry a donc décidé de mettre en oeuvre les projets de développement durable présentés dans son dossier de candidature, avec notamment le lancement d'Utopia Lille 21 : une année de festivités, d'expositons et de conférences en 2021 sur la transition écologique

Le projet d'Utopia Lille 21 dépendra bien sûr des résultats des élections municipales de mars prochain. Il est donc certain que le développement durable sera un des enjeux de la prochaine campagne municipale.



Audrey Linkenheld, Conseillère municipale déléguée à la mixité et à l'innovation sociale, nous présente le concept sur lequel elle va commencer à travailler dès septembre prochain.