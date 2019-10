L'écologie : une prise de conscience personnelle nécessaire

J’ai entendu une bonne demi-douzaine d’analyses extérieures à la mouvance écologique elle-même et un point m’a frappé : pas une seule ne faisait le lien avec l’état d’urgence écologique annoncé par les scientifiques. Pas une seule ne se demandait si ces gens qui manifestent, par hasard, ne le faisaient pas suite au dernier rapport du GIEC, aux informations sur l’Amazonie ou la fonte de l’Arctique. Ces articles en parlent comme d’un nouveau courant d’extrême gauche à la mode, un nouveau parti. On est dans le contresens complet sur le fond de ce phénomène et cela montre que vis-à-vis du diagnostic écologique, toute une part de la société vit encore dans un rêve.

Mais ce constat, on le répète régulièrement, comme si rien ne pouvait changer.

C’est certain, on piétine. Pour encore trop d’Occidentaux et surtout de décideurs, la crise écologique, en effet, n’a pas de réalité, c’est juste vu comme un discours, une opinion pour se positionner dans la kyrielle des partis de gauche. Peut-être parce que c’est rassurant. Peut-être parce que les effets chez nous sont plus lents et plus insidieux, ou à cause de cette fameuse « post-réalité » qui fait qu’on ne sait plus distinguer les faits des opinions.

Malheureusement, le seul antidote connu, c’est la confrontation directe, personnelle, aux faits. De même que c’est souvent la rencontre de personnes, en chair et en os, qui motive un engagement de nature plutôt humanitaire, les chiffres suffisent rarement à prendre la mesure de ce que signifie la Création blessée. Ce qu’il faut, ce sont des situations qui nous mettent en présence de la réalité.

Ce n’est pas forcément une confrontation, d’ailleurs. Le point de départ, c’est de connaître cette Création et de l’aimer. Regarder un ciel nocturne et se dire que même s’il y a d’autres planètes habitables, aucune n’est à notre portée. Regarder une belle haie campagnarde couverte de baies sauvages, une vieille souche couverte de champignons, d’insectes, d’araignées, aller voir sur un plan d’eau ou du haut d’une colline le passage des oiseaux migrateurs, qui bat son plein en ce moment. Hier, je voyais passer des groupes de pinsons, courageusement, qui peinaient contre le vent du sud. Cette profusion, cette diversité qui nous dépasse que le Créateur remet entre nos mains, ces créatures qui sont toutes une trace de la Trinité comme dit Saint Bonaventure, quand on la connaît, on la voit disparaître à vue d’œil. C’est là cette terre qui est, nous dit le pape, le pauvre parmi les pauvres. Cette prise de conscience n’est pas agréable, mais tout part de là.