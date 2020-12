C'est l'association Oeuvre du Marin Breton, installée au port de Brest, qui édite le célèbre almanach, un livre de bord très utile pour les professionnels et les amateurs. Le fruit des ventes sert à aider les familles de marins. L'édition 2021 de l'Almanach du Marin Breton vient de sortir, on en parle avec l'un des permanents, Frédéric Audrezet, et le trésorier Yvon Gogé.



marinbreton.com