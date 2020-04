L'effet du confinement sur la biodiversité

Renards, daims, cerfs ou canards dans les rues de nos villes. Le confinement donne des ailes aux animaux qui s’aventurent dans nos métropoles désertées par les hommes. Mais ce phénomène n’est pas si surprenant. C’est ce que nous dit Magali Charmet de l'Agence française pour la biodiversité (AFB).

C’est l’une des conséquences du confinement, le silence. Fini le bruit des moteurs, des chantiers, le brouhaha permanent provoqué par l’activité humaine. Et ce calme serait propice à la reproduction des animaux notamment des oiseaux.

Le confinement favorable à la reproduction des oiseaux mais aussi à la nidification, nous dit Laurent Couzi, ornithologue. Et justement il est recommandé d'observer pendant cette période de confinement. Et de participer au dispositif "Confinés mais aux aguets". Un programme proposé par la Ligue de protection des oiseaux et le muséum nationale d’histoire naturelle pour permettre au grand public d’observer depuis son balcon ou son jardin les espèces en tous genres. Les fréquentations de la plateforme oiseauxdesjardins.fr sont en forte hausse depuis le début du confinement. Quelques 140.000 nouveaux comptes ont été créés.

Observation des oiseaux mais aussi des cétacés. Au large de Marseille la nature reprend aussi ses droits. Les patrouilles littorales ont repéré il y a quelques jours deux rorquals communs "nageant paisiblement" dans les eaux du Parc national des calanques. Baptiste Madinier.