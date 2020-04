L'Eglise catholique planche sur un cadre pour la reprise des cultes

Alors que la perspective d’un déconfinement se profile à l’horizon du 11 mai, l'Église catholique travaille sur plusieurs scénarios pour la suite. Comment envisage-t-elle l’avenir ? Les messes dominicales pourront elles se tenir ? Dans quel état d’esprit sont les communautés chrétiennes ? La question de la reprise des cultes est tout particulièrement sur la table. Elle devrait être à nouveau abordée cette après-midi lors d’un rendez vous téléphonique entre Emmanuel Macron et les responsables des cultes en France. Juste avant cet échange le chef de l’Etat doit s’entretenir à 16H par téléphone avec le pape François.

Après une réunion hier après midi avec les services de Matignon, la dizaine d’évêques qui composent le conseil permanent de la Conférence des évêques de France (CEF) doit se réunir en fin de matinée pour élaborer une série de propositions pour permettre aux communautés chrétiennes de se retrouver. Mgr Matthieu Rougé nous dit pourquoi il est important que l’Eglise travaille dès à présent sur un cadre de sortie de crise.

On devrait en savoir plus dans les prochaines heures sur le cadre de sortie de crise proposée par l'Église catholique. Les évêques proposeront sans doute des adaptions pratiques, par exemple permettre les messes de moins de 100 personnes, ou encore la distance à respecter entre les paroissiens. Reste encore à trouver comment proposer la communion, dans le respect des gestes barrières. Pour Mgr Rougé, prêtres et fidèles ont d'ores et déjà démontré depuis le début du confinement leur capacité à s’adapter.

Et si les acteurs de l'Église ont indéniablement fait preuve de réactivité d’adaptabilité le confinement pourrait laisser des traces sur le plan spirituel. Même si les propositions de messes dominicales ont fleuri sur nos écrans, l’absence de lien physique avec la communauté et le jeûne eucharistique commencent à peser pour les fidèles. Voici le témoignage de Pauline, membre de la paroisse Saint-Nizier à Lyon.

Lassitude, impatience ces sentiments sont partagés par les fidèles et les prêtres. Le Père Jean Parlanti est un jeune prêtre de la paroisse Notre-Dame de Font-Romeu dans le diocèse de Perpignan-Elne vit en communauté avec deux autres prêtres et un séminariste. Après avoir vécu la Semaine sainte et les célébrations de Pâques sans leurs fidèles, ils doivent s’efforcer de maintenir le lien avec la communauté paroissiale. Il s’agit pour les prêtres comme pour les fidèles de faire preuve de persévérance.

On le voit de part et d'autres les communautés chrétiennes se soutiennent mais sont aussi mises à l’épreuve en cette période de confinement. Et les pasteurs ont aujourd’hui bien conscience de la tâche qui est devant eux pour panser les blessures humaines et spirituelles liées à cette période inédite.