L'Eglise en mission à Hong Kong

Ces derniers mois, à Hong Kong, l'entrée en vigueur de la loi sur la sécurité nationale a fait beaucoup de bruit. Elle est entrée en vigueur le 1er juillet dernier.

Cette loi inquiète la population car elle a pour but d’étouffer progressivement la démocratie dans l'ancienne colonie britannique et pourrait bien menacer la liberté religieuse. Le père Matthieu Masson, prêtre des Missions étrangères de Paris vit sur place depuis onze ans. Pour lui, l’étau de Pékin se resserre progressivement sur les habitants de Hong Kong. La loi sur la sécurité nationale en est la dernière preuve. "Il n'y a plus d'expression possible, c'est terminé", regrette le père Matthieu Masson.

L'étau se resserre

Et si le père Matthieu Masson ne se fait pas d'illusion sur le plan politique, il poursuit sa mission pastorale. Une mission paralysée ces derniers mois par l'épidémie de Covid-19. Hong Kong tourne au ralenti. La rentrée scolaire n'a pas encore eu lieu et les messes n'ont pu être célébrées depuis le mois de juillet. Malgré cela, le prêtre missionnaire doit mettre les bouchées double pour garder le lien avec ses paroissiens. "L'église est toujours ouverte donc on a toujours du monde le matin. C'est très attristant comme situation car on n'est pas complètement libres d'avoir la richesse de la vie paroissiale normale", raconte le père Matthieu Masson.

Il y a un peu plus de 400.000 baptisés catholiques à Hong Kong, soit 5% de la population. 50% des écoles sont des écoles chrétiennes.