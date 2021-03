L'église Saint-Denis de Saint-Omer, une des sept merveilles européennes ?

L’église Saint-Denis de Saint-Omer est en lice pour être aidée par Europa Nostra, la fédération européenne du patrimoine culturel. L'édifice figure sur une liste de douze sites en péril, dont sept seront à terme aidés par l'association Europa Nostra et l'institut de la banque européenne d'investissement. Les 12 ont été présélectionnés par un comité consultatif international composé d'experts en histoire, en archéologie, en architecture et en conservation. C’est le seul édifice français à avoir été sélectionné.



Il faut dire qu’il possède un des plus anciens clochers gothiques du Nord, datant du XIIIème siècle, à une époque où la ville était un centre culturel majeur du Moyen-Age. C'est devenu ensuite le centre spirituel de la comunauté anglosaxonne qui venait étudier auprès des jésuites, et ce dès le XVIème siècle



Si l’église Saint-Denis est retenue par Europa Nostra, la ville de Saint-Omer propose de transformer l'église en un centre d'apprentissage et d'expérimentation des techniques de restauration, ouvert au public.



Outre Saint-Denis, des patrimoines comme le Théâtre moderne de Sofia (Bulgarie), les cinq îles du sud de la mer Egée (Grèce) ou Le Palais Ca' Zenobio à Venise ont été retenus. La sélection finale des «sept merveilles d'Europe en péril» sera dévoiléele 8 avril.