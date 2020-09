"L’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint" (Mt 1, 18-23)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

Voici comment fut engendré Jésus Christ :

Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph ;

avant qu’ils aient habité ensemble,

elle fut enceinte

par l’action de l’Esprit Saint.

Joseph, son époux,

qui était un homme juste,

et ne voulait pas la dénoncer publiquement,

décida de la renvoyer en secret.

Comme il avait formé ce projet,

voici que l’ange du Seigneur

lui apparut en songe et lui dit :

« Joseph, fils de David,

ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse,

puisque l’enfant qui est engendré en elle

vient de l’Esprit Saint ;

elle enfantera un fils,

et tu lui donneras le nom de Jésus

(c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve),

car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. »

Tout cela est arrivé

pour que soit accomplie

la parole du Seigneur prononcée par le prophète :

Voici que la Vierge concevra,

et elle enfantera un fils ;

on lui donnera le nom d’Emmanuel,

qui se traduit : « Dieu-avec-nous ».



Source : AELF

Méditation Mgr Emmanuel Gobillard

Je voudrais juste vous faire remarquer que dans cet évangile, il manque la première partie mais qui était un peu longue et c'est normal que nous ne l'ayons pas lue, et cette première partie se termine de la manière suivante. Mattane engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie de laquelle fut engendré Jésus que l'on appelle Christ.

Il n'est pas dit Joseph engendra Jésus. pour bien nous faire comprendre que Jésus n'est pas le fils biologique de Joseph, mais que Joseph l'a bien adopté. Et cette adoption permet à Jésus d'être de la grande lignée de David, et cette adoption de Joseph est tout à fait cohérente avec le récit de l'Annonciation, où il nous est dit que c'est l'Esprit Saint qui engendre, d'une certaine manière, la Vierge Marie, donc le Seigneur Jésus est fils de Dieu tout en étant fils de l'homme, et c'est très très important pour notre Foi. Cela veut dire que notre humanité entre dans le mystère de Dieu de la même manière que notre Dieu entre dans le mystère de l'humanité, il va rejoindre chacun d'entre nous, il va s'abaisser jusqu'à nous, et va vivre tout ce que nous vivons, tout ce que nous vivons de beau, de grand, de douleur aussi, de souffrance, bien sûr pas le pêché, mais il vit toute notre humanité, tout ce qu'il y a de plus important dans notre humanité.

Et puis il est dit aussi dans ce texte que c'est lui qui nous sauvera, c'est Jésus qui nous sauve, c'est son nom, et il nous sauve et il nous sauve de quoi, il nous sauve de nos pêchés, alors il faut que nous lui demandions que le Seigneur nous sauve, nous sauve de nos pêchés, nous avons tendance à lui demander trop souvent, qu'il nous sauve de la guerre, de la maladie, qu'il nous sauve des pouvoirs extérieurs ou des menaces extérieures, et bien l'essentiel c'est que nous lui demandions qu'il nous sauve de notre pêché, c'est à dire de notre repli sur nous et qu'il nous permette de nous ouvrir aux autres, d'aimer comme lui.

Voilà le rôle du Seigneur Jésus dans notre vie, c'est nous apprendre à aimer comme Dieu nous aime.