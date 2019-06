L'Espoir au bout du pont

L'impact d'un abbé charismatique, l'Abbé Rosay, a été déterminant. C'est lui qui a sensibilisé les paroissiens et organisé la filière.

Autres facteurs d'engagement pour les résistants de Douvaine : la sensibilité au discours de la Jeunesse Agricole Catholique et la compassion pour ces réfugiés Juifs qui tentaient de passer la frontière. Autant de raisons qui ont poussé ces haut-savoyards à agir, au péril de leur vie.

La filière de Douvaine a permis de sauver plusieurs centaines de réfugiés juifs et résistants, de 1941 à 1944.

Une quarantaine de témoignages

"Ma grand-mère est mon premier témoin. Cela a été dur de parler, pour elle. Parce que son père est mort en déportation. Tous les deux ont reçu la médaille de Justes Parmi les Nations" raconte Laurent Neury.

L'historien a recueilli une quarantaine de témoignages. Le récit de participants de la filière et les histoires de personnes sauvées. C'est une partie de sa thèse sur le versant de la frontière genevoise de 1933 à 1947.

Sur cette filière de Douvaine, Laurent Neury a écrit un livre, L'Histoire au bout du pont... Un bel hommage aux générations précédentes.



