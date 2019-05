"L’Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur" (Jn 15, 26 – 16, 4a)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Quand viendra le Défenseur,

que je vous enverrai d’auprès du Père,

lui, l’Esprit de vérité qui procède du Père,

il rendra témoignage en ma faveur.

Et vous aussi, vous allez rendre témoignage,

car vous êtes avec moi depuis le commencement.

Je vous parle ainsi, pour que vous ne soyez pas scandalisés.

On vous exclura des assemblées.

Bien plus, l’heure vient où tous ceux qui vous tueront

s’imagineront qu’ils rendent un culte à Dieu.

Ils feront cela, parce qu’ils n’ont connu ni le Père ni moi.

Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela :

quand l’heure sera venue,

vous vous souviendrez que je vous l’avais dit.

Source : AELF



Méditation Pasteur Jean-Pierre Sternberger

Au grès des traduction de la Bible, on l'appelle : le Défenseur, l'avocat, l'aide, l'assistant, le soutien, le consolateur. Parfois on transcrit le mot grec employé dans l'évangile pour l'invoquer en tant que paraclet, littéralement, celui qu'on appelle à l'aide.

Les écrits attribués à Jean sont les seuls à nommer paraclet le Saint Esprit. Ils datent d'une époque où règne un climat d'exclusion et de persécution pour ceux qui croient au messie Jésus crucifié et ressuscité. C'est dans cette tourmente que ces chrétiens mettent par écrit l'ancienne parole qui fait aussi de l'Esprit de Dieu celui qui vient en aide.

L'Esprit, le souffle de Dieu, on le connaît comme celui qui, à la création du monde, plane au dessus des eaux, c'est le souffle dans les narines du premier humain, le vent de Pentecôte, les flammes au-dessus des apôtres… Et le voilà promis et donné à un homme, une femme, peut-être un enfant, soupçonnés de ne pas croire comme il faut, menacés de torture par je ne sais quelle inquisition, nu devant des juges persuadés de rendre ainsi un culte à Dieu. Car, annonce Jésus, ceux qui vous persécuteront ne le feront pas pour s'opposer à Dieu mais en croyant le servir.

Alors, le Père vous donnera son esprit pour répondre à qui pense servir Dieu en torturant son prochain.

Paraclet, Consolateur nous t'invoquons ce matin pour tous ceux et celles que leurs frères dans la foi persécutent. Amen