"L’Esprit de vérité vous conduira dans la vérité tout entière" (Jn 15, 26-27)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Quand viendra le Défenseur,

que je vous enverrai d’auprès du Père,

lui, l’Esprit de vérité qui procède du Père,

il rendra témoignage en ma faveur.

Et vous aussi, vous allez rendre témoignage,

car vous êtes avec moi depuis le commencement.

J’ai encore beaucoup de choses à vous dire,

mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter.

Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité,

il vous conduira dans la vérité tout entière.

En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même :

mais ce qu’il aura entendu, il le dira ;

et ce qui va venir, il vous le fera connaître.

Lui me glorifiera,

car il recevra ce qui vient de moi

pour vous le faire connaître.

Tout ce que possède le Père est à moi ;

voilà pourquoi je vous ai dit :

L’Esprit reçoit ce qui vient de moi

pour vous le faire connaître. »



Source : AELF

Méditation Père Sébastien Antoni

Le créateur, le consolateur, le défenseur, le père des pauvres, le dispensateur de dons, j’en passe et des meilleurs, l’Esprit Saint ne manque pas de noms …



Il y en a pourtant un que malheureusement on n’utilise très peu, voire pas du tout. Sans doute par manque d’audace. Ce nom, c’est le prodigue.



Oui, l’Esprit Saint est le prodigue ! Du verbe latin prodigere qui signifie « mettre en avant », « pousser devant soi » et « dépenser ».



Qui d’autre sinon l’Esprit Saint est mis en avant par Dieu ? C’est même grâce à lui qu’il met tout en avant. A commencer par Jésus « poussé » par l’Esprit à traverser les terres arides et promises de notre vie. C’est lui, l’Esprit prodigue, qui nous fait avancer, « espérant contre toute espérance », puisque c’est lui qui nous donne sans cesse « la foi agissant dans l’amour ».



Alors, c’est vrai, quand on dit prodigue, on pense au fils de la parabole qui dépense tout. Mais pourquoi ne pas penser au aussi au père qui dépense tous ses biens et son amour sans compter ? Pourquoi ne pas voir l’Esprit Saint dans cet héritage qui se donne et se redonne ?



Dans la parabole de Luc, le père dit à son fils aîné « tout ce qui est à moi est à toi » (Lc 15, 31).

Dans l’Évangile de ce jour, Jésus, l’aîné d’une multitude reconnait : « tout ce que possède le Père est à moi » (Jn 16, 15).



Dans la fête de ce jour, ce fils, c’est toi, c’est moi. Oserons nous-dire à Dieu « Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi » (Jn 17, 10) ?