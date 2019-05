"L’Esprit de vérité vous conduira dans la vérité tout entière" (Jn 16, 12-15)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« J’ai encore beaucoup de choses à vous dire,

mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter.

Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité,

il vous conduira dans la vérité tout entière.

En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même :

mais ce qu’il aura entendu, il le dira ;

et ce qui va venir, il vous le fera connaître.

Lui me glorifiera,

car il recevra ce qui vient de moi

pour vous le faire connaître.

Tout ce que possède le Père est à moi ;

voilà pourquoi je vous ai dit :

L’Esprit reçoit ce qui vient de moi

pour vous le faire connaître.

Source : AELF



Méditation Jean-Pierre Sternberger

Il leur faudra, il nous faudra aller par delà la tristesse.

Au dernier soir, quand Jésus réunit les siens, il sait l'enfer tout proche. Pourtant ce n'est pas pour lui-même, qu'il a peur mais pour les siens. "Vous pleurerez, leur dit-il, vous vous lamenterez, vous serez tristes".

Et il leur parle de la femme qui accouche et qui elle aussi a mal. Elle a mal, cette mère, jusqu'à croire qu'elle va mourir. Or, c'est à ce moment-là que la vie la traverse comme elle va traverser les disciples.

Voici. Le Christ va leur être enlevé. Ils seront défaits de son échec, meurtris, anéantis. Et c'est alors que, comme si eux aussi étaient sur le point de donner la vie, c'est alors qu'ils vont être traversés par cette vie pour laisser naître une espérance. Comme si leur tristesse n'était pas vaine, comme si elle était le signe qu'un autre monde est à venir. Un monde naît, il vient, qu'ils n'attendaient pas. Que sera-t-il ?

De manière étonnante, le Christ ici n'exprime pas cette espérance en termes de résurrection. Il annonce la venue de celui qu'en grec on appelle paracletos, celui qui est invoqué. C'est lui l'Esprit de vérité qui vient au temps de la tristesse des disciples, de nos détresses aussi.

Il nous faudra aller par delà la tristesse. Nous sommes de ces disciples à qui s'adresse le Christ de Jean et à qui l'Esprit est promis.

Que ta promesse ô Christ s'accomplisse aujourd'hui. Amen