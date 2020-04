"L’Esprit du Seigneur est sur moi ; il m’a consacré par l’onction" Lc 4, 16-21

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé.

Selon son habitude,

il entra dans la synagogue le jour du sabbat,

et il se leva pour faire la lecture.

On lui remit le livre du prophète Isaïe.

Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit :

L’Esprit du Seigneur est sur moi

parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction.

Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres,

annoncer aux captifs leur libération,

et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue,

remettre en liberté les opprimés,

annoncer une année favorable accordée par le Seigneur.

Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit.

Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui.

Alors il se mit à leur dire :

« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture

que vous venez d’entendre. »



Source : AELF

Méditation Pasteur J.F. Patrzynski

Un‌ ‌dimanche‌ ‌quelqu’un‌ ‌entre‌ ‌dans‌ ‌mon‌ ‌église.‌ ‌Je‌ ‌le‌ ‌connais.‌ ‌Il‌ ‌est‌ ‌de‌ ‌ma‌ ‌paroisse.‌ ‌Je‌ ‌

connais‌ ‌ses‌ ‌parents.‌ ‌Et‌ ‌voilà‌ ‌qu’il‌ ‌se‌ ‌permet‌ ‌de‌ ‌prêcher‌ ‌à‌ ‌ma‌ ‌place.‌ ‌Qu’il‌ ‌fasse‌ ‌les‌ ‌lectures‌ ‌de‌ ‌

la‌ ‌Bible‌ ‌de‌ ‌ce‌ ‌jour,‌ ‌rien‌ ‌d’anormal‌ ‌à‌ ‌cela‌ ‌mais‌ ‌qu’il‌ ‌ose‌ ‌prendre‌ ‌la‌ ‌parole‌ ‌pour‌ ‌prêcher,‌ ‌cela‌ ‌

est‌ ‌intolérable !‌ ‌D’autant‌ ‌plus‌ ‌qu’il‌ ‌déclare‌ ‌des‌ ‌monstruosités‌ ‌théologiques.‌ ‌Selon‌ ‌la‌ ‌saine‌ ‌et‌ ‌

juste‌ ‌doctrine,‌ ‌ce‌ ‌qu’il‌ ‌dit‌ ‌n’est‌ ‌que‌ ‌blasphème.‌ ‌Alors‌ ‌tous‌ ‌ensembles,‌ ‌mes‌ ‌paroissiens‌ ‌et‌ ‌

moi-même,‌ ‌nous‌ ‌nous‌ ‌révoltons‌ ‌et‌ ‌par‌ ‌nos‌ ‌bouches,‌ ‌nous‌ ‌l’empêchons‌ ‌de‌ ‌parler,‌ ‌de‌ ‌

poursuivre‌ ‌dans‌ ‌son‌ ‌détournement‌ ‌de‌ ‌notre‌ ‌religion,‌ ‌de‌ ‌ce‌ ‌que‌ ‌nous‌ ‌avons‌ ‌l’habitude‌ ‌

d’entendre‌ ‌et‌ ‌de‌ ‌comprendre.‌ ‌On‌ ‌a‌ ‌mis‌ ‌tellement‌ ‌de‌ ‌temps‌ ‌à‌ ‌comprendre‌ ‌la‌ ‌Parole‌ ‌de‌ ‌notre‌ ‌

Dieu‌ ‌afin‌ ‌d’être‌ ‌tranquilles,‌ ‌qu’il‌ ‌n’a‌ ‌pas‌ ‌le‌ ‌droit‌ ‌de‌ ‌transformer‌ ‌notre‌ ‌religion‌ ‌et‌ ‌de‌ ‌

bouleverser‌ ‌notre‌ ‌foi‌ ‌qui‌ ‌ne‌ ‌se‌ ‌pose‌ ‌plus‌ ‌de‌ ‌questions.‌ ‌Alors‌ ‌nous‌ ‌le‌ ‌rejetons,‌ ‌nous‌ ‌le‌ ‌mettons‌ ‌

dehors.‌ ‌Nous‌ ‌l’excommunions.‌ ‌

C’est‌ ‌ce‌ ‌qu’ont‌ ‌fait‌ ‌les‌ ‌religieux‌ ‌de‌ ‌Nazareth‌ ‌à‌ ‌l’égard‌ ‌de‌ ‌Jésus.‌ ‌N’est-ce‌ ‌pas‌ ‌ce‌ ‌que‌ ‌

nous‌ ‌pouvons,‌ ‌parfois,‌ ‌faire‌ ‌lorsque‌ ‌quelqu’un‌ ‌que‌ ‌l’on‌ ‌connaît,‌ ‌vient‌ ‌troubler‌ ‌nos‌ ‌belles‌ ‌

cérémonies‌ ‌et‌ ‌bouleverser‌ ‌notre‌ ‌foi ?‌ ‌

‌

Seigneur,‌ ‌aide-nous‌ ‌à‌ ‌accepter‌ ‌d’être‌ ‌troublés‌ ‌par‌ ‌toi‌ ‌et‌ ‌de‌ ‌ne‌ ‌pas‌ ‌nous‌ ‌emprisonner‌ ‌

dans‌ ‌nos‌ ‌habitudes,‌ ‌nos‌ ‌principes,‌ ‌nos‌ ‌dogmes‌ ‌et‌ ‌nos‌ ‌doctrines.‌ ‌Ouvre‌ ‌nos‌ ‌cœurs,‌ ‌nos‌ ‌âmes‌ ‌

et‌ ‌nos‌ ‌esprits,‌ ‌nous‌ ‌t’en‌ ‌prions,‌ ‌à‌ ‌ta‌ ‌Parole‌ ‌libératrice.‌ ‌